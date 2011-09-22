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市场报道 | 2011年 9月 22日 星期四 21:00 BJT

〔表格〕美国9月15日止当周农作物出口销售报告--USDA

路透华盛顿9月22日电---美国农业部(USDA)公布9月15日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨;棉花以千包计):

当周约定销售净变动 -----新销售----- ---累计约定销售---

本年度 下年度 本年度 下年度 本年度 上年度

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小麦 679.5 0.0 726.9 0.0 13,807.7 16,462.5

大麦 0.1 0.0 0.1 0.0 81.3 92.3

玉米 598.1 0.0 810.3 0.0 15,031.9 16,534.3

高粱 23.8 0.0 23.8 0.0 365.9 886.5

大豆 404.4 0.0 405.6 0.0 15,082.2 19,538.9

豆粕 -21.2 197.1 46.8 198.4 7,814.0 9,705.7

豆油 -8.4 10.9 9.1 10.9 1,361.3 1,524.4

皮马棉 0.4 0.0 0.4 0.0 370.6 215.8

陆地棉 65.9 0.0 71.8 0.0 6,310.6 7,927.1

稻米 31.5 0.0 35.1 0.0 765.1 1,029.6 (完)

浏览美国农业部报告全文,请点选USDA22;相关中文新闻请点选[USDA-CMN]

--编译 梁睿雪;审校 王洋

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