〔表格〕美国9月15日止当周农作物出口销售报告--USDA

香港个股：电盈3亿英镑出售英国宽频业务予长和子公司，获利13亿港元
路透香港2月7日 - 香港电讯业务营运商--电讯盈科 公布，以3亿英镑（约29.18亿港元）代价出售英国宽频业务予长和 旗下3英国，预计获利不少于13亿港元。
路透华盛顿9月22日电---美国农业部(USDA)公布9月15日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨;棉花以千包计):
当周约定销售净变动 -----新销售----- ---累计约定销售---
本年度 下年度 本年度 下年度 本年度 上年度
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小麦 679.5 0.0 726.9 0.0 13,807.7 16,462.5
大麦 0.1 0.0 0.1 0.0 81.3 92.3
玉米 598.1 0.0 810.3 0.0 15,031.9 16,534.3
高粱 23.8 0.0 23.8 0.0 365.9 886.5
大豆 404.4 0.0 405.6 0.0 15,082.2 19,538.9
豆粕 -21.2 197.1 46.8 198.4 7,814.0 9,705.7
豆油 -8.4 10.9 9.1 10.9 1,361.3 1,524.4
皮马棉 0.4 0.0 0.4 0.0 370.6 215.8
陆地棉 65.9 0.0 71.8 0.0 6,310.6 7,927.1
稻米 31.5 0.0 35.1 0.0 765.1 1,029.6 (完)
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--编译 梁睿雪;审校 王洋
路透香港2月7日 - 香港电讯业务营运商--电讯盈科 公布，以3亿英镑（约29.18亿港元）代价出售英国宽频业务予长和 旗下3英国，预计获利不少于13亿港元。
人民银行在春节前一周上调了MLF利率，在节后第一天又上调了OMO和SLF利率，虽然存贷款基准利率未变，但有分析认为政策利率上调，实际上已算是加息。不过，货币政策收紧似乎未有打击A股，反而有资金密密买定持有A股的中资保险股，而且「沪港通」北向资金大幅增加。春节后A股或迎来一次小阳春，资金因而率先扫入保险股。
路透台北2月7日 - 台湾央行周二表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期2,377.5亿台币。