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市场报道 | 2011年 9月 22日 星期四 21:51 BJT

〔全球经济〕世界银行行长佐利克称,解决当前经济危机的根本在于合作

路透9月22日电---世界银行行长佐利克周四称,

* 发展中国家的状况可能越来越糟糕

* 发展中国家面临保护主义压力的风险

* 较之2007-08年,发展中国家仅有有限的财政空间应对全球经济放缓

* 中国开始关注不同的经济增长结构模式是明智的

* 在当前危机中金砖国家最好是关注国内经济危险

* 中国的短期忧虑是避险经济过热

* 解决当前经济危机的根本在于合作

* 如果需求下降,全球必须对"破坏性的"保护主义政策的危险保持警惕.(完)

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