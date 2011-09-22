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市场报道 | 2011年 9月 22日 星期四 21:50 BJT

〔美国热股〕美国银行和花旗集团盘前下跌,因穆迪下调其债信评级

路透9月22日电---美国穆迪投资服务公司(Moody's)周三下调美国银行(BAC.N)、花旗集团(C.N)和富国银行(WFC.N)的债信评级,并称美国政府对于出手援救受困大型银行感到越来越不舒服.[ID:nCN1980659]

周四盘初,美国银行下跌4.85%报6.07美元,花旗集团下滑4.27%报24.42美元.(完)

--编译 李富强;审校 于春红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

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美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

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