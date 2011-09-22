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市场报道 | 2011年 9月 22日 星期四 22:06 BJT

〔美国热股〕传言惠普考虑罢黜首席执行官,拖累该公司股价下挫逾4%

路透9月22日电---熟知内情消息人士指出,惠普(HPQ.N)可能考虑罢黜上任还不满一年的执行长阿波泰克尔(Leo Apotheker),并可能暂时聘请前eBay执行长惠特曼(Meg Whitman)担任此一职务.[ID:nCT0402418]

周四盘初,惠普下挫4.26%报22.94美元.(完)

--编译 李富强;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

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