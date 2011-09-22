〔国际油市〕亚洲燃料油连续第二日走强,市场买兴强劲

路透新加坡9月22日电---亚洲燃料油市场周四连续第二个交易日走强,多数跨月价差的逆价差趋陡,即期10月/11月价差升向每吨5.00美元的一个月新高.

买兴依然强劲,因指标原油价格下跌持续吸引买家,10月和10月/11月成交量均超过15万吨,即期裂解价差在逾一个月时间内首次升至贴水不到5.00美元的水准.

市场人气也因新加坡燃料油库存下降而获得支撑,新加坡库存降至不到1,900万桶的两个月低点,创下6月以来最大百分比跌幅,下跌近13%.

"价格下跌激励了买盘,市场人士目前认为在今年年底前市场可能将一路走强,尽管10月西方船货到货量较多."新加坡一位西方交易商称.

10月裂解价差每桶较迪拜原油贴水不到5美元,这是8月底以来的首次,反映市场走强,这是因受指标原油价格下跌影响,布兰特11月原油期货LCOc1在亚洲市场收盘时报每桶108.13美元,当日跌2.65美元.

10月裂解价差缩窄0.84美元,每桶较迪拜原油贴水4.68美元.11月裂解价差上涨0.84美元,报每桶贴水4.70美元.

油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%

现货180CST燃料油 FO180-SIN 649.50 649.80 649.65 662.95 -13.30 -2.01

现货380CST燃料油 FO380-SIN 642.50 642.90 642.70 655.50 -12.80 -1.95

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 642.50 642.90 642.70 655.50 -12.80 -1.95

380CST船用燃料油升水 8.50 10.10 9.30 8.00 1.30

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 5.25 5.75 5.50 5.38 0.13 2.33

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 6.25 6.50 6.38 6.25 0.13 2.00 (完)