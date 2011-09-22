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市场报道 | 2011年 9月 22日 星期四 21:46 BJT

〔美国股市〕开盘下挫,因全球经济衰退担忧升温

路透纽约9月22日电---美国股市周四开盘大幅下挫,连续第三个交易日扩大跌势,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)预料经济前景黯淡,以及欧洲和中国经济数据疲软,令全球经济衰退担忧升温.

道琼工业指数.DJI盘初挫跌147.88点,或1.33%,至10,976.96点,标准普尔500指数.SPX下跌13.82点,或1.18%,至1,152.94点,Nasdaq指数.IXIC猛跌71.89点,或2.83%,至2,466.30点.(完)

--编译 肖群英;审校 于春红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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