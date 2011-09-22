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市场报道 | 2011年 9月 22日 星期四 22:04 BJT

〔表格〕美国8月领先指标增长0.3%,预估为增长0.1%

路透9月22日电---美国经济谘商会周四公布,美国8月领先指标增长0.3%,预估为增长0.1%,7月修正後为增长0.6%,前值为增长0.5%.

以下为详细数据:

指数 8月 7月 (前值) 6月 (前值)

领先指标 116.2 0.3 0.6 0.5 0.3 0.3

同步指标 103.3 0.1 0.1 0.3 0.2 0.1

落後指标 110.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.4 (完)

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--编译 母红;审校 李军

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