〔表格〕美国8月领先指标增长0.3%,预估为增长0.1%

香港个股：电盈3亿英镑出售英国宽频业务予长和子公司，获利13亿港元
路透香港2月7日 - 香港电讯业务营运商--电讯盈科 公布，以3亿英镑（约29.18亿港元）代价出售英国宽频业务予长和 旗下3英国，预计获利不少于13亿港元。
路透9月22日电---美国经济谘商会周四公布,美国8月领先指标增长0.3%,预估为增长0.1%,7月修正後为增长0.6%,前值为增长0.5%.
以下为详细数据:
指数 8月 7月 (前值) 6月 (前值)
领先指标 116.2 0.3 0.6 0.5 0.3 0.3
同步指标 103.3 0.1 0.1 0.3 0.2 0.1
落後指标 110.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.4 (完)
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--编译 母红;审校 李军
路透香港2月7日 - 香港电讯业务营运商--电讯盈科 公布，以3亿英镑（约29.18亿港元）代价出售英国宽频业务予长和 旗下3英国，预计获利不少于13亿港元。
人民银行在春节前一周上调了MLF利率，在节后第一天又上调了OMO和SLF利率，虽然存贷款基准利率未变，但有分析认为政策利率上调，实际上已算是加息。不过，货币政策收紧似乎未有打击A股，反而有资金密密买定持有A股的中资保险股，而且「沪港通」北向资金大幅增加。春节后A股或迎来一次小阳春，资金因而率先扫入保险股。
路透台北2月7日 - 台湾央行周二表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期2,377.5亿台币。