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市场报道 | 2011年 9月 22日 星期四 22:09 BJT

〔欧元区数据〕欧元区9月消费者信心指数重挫至负18.9--欧盟执委会

路透布鲁塞尔9月22电---周四公布的数据显示,欧元区9月消费者信心重挫,显示欧洲民众削减支出,且担忧因政府撙节举措而受创的不断放缓的经济.

欧盟执委会公布,欧元区9月消费者信心指数降至负18.9,8月为负16.5.

欧盟9月消费者信心则从8月的负16.8降至负19.0.(完)

--编译 母红;审校 李军

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