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市场报道 | 2011年 9月 22日 星期四 22:13 BJT

〔美国热股〕美联储卖短债买长债的举措可能威胁保险公司的获利

路透9月22日电---美联储卖短债买长债以刺激消费者和商业信贷的举动可能威胁美国大都会人寿保险公司(MetLife)(MET.N)和美国保德信金融集团(PRU.N)等大型保险公司未来几年的获利.

周四早盘,大都会人寿下跌3.79%报27.93美元,保德信下滑2.65%报44.52美元.(完)

--编译 李富强;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

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美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

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