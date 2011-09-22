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市场报道 | 2011年 9月 22日 星期四 22:09 BJT

〔表格〕美国7月房价按月增长0.8%,按年下降3.3%--FHFA

路透9月22日电---美国联邦住房金融局(FHFA)周四公布的7月房价指数如下:

11年7月 11年6月 (前值) 11年7月/10年7月

百分比变化 0.8 0.7 0.9 -3.3

11年7月 11年6月 (前值) 10年7月

指数 184.7 183.3 183.7 191.0 (完)

--编译 母红;审校 李军

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