〔欧洲汇市〕英镑兑美元触及一年低位,美联储警告经济风险损及风险资产

* 英镑兑美元触及一年低位,兑日圆触及纪录低位

* 美联储发出经济警告引发对流动性较高的美元的需求

* 英国央行进一步实施QE的可能性增加,因央行会议记录温和

路透伦敦9月22日电---英镑兑美元周四触及一年低点,兑日圆跌至纪录低位,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)警告美国经济明显疲软,引发投资者削减对风险较高货币和资产的敞口.

英镑兑美元GBP=D4跌至1.5326美元,为去年9月以来最低,下一个目标为当月触及的低位1.5296美元.英镑兑日圆GBPJPY=R也触及116.96日圆的纪录低位,因市场人士在日圆和美元中寻求避险.

英镑前景仍然黯淡,此前英国央行周三公布的会议记录显示,决策者已更加准备好进一步放松货币政策.

另外,美联储警告说美国经济有"重大的下行风险",但并未扩大其资产负债表.

这导致包括英镑在内的风险货币大幅走低,因市场担忧全球经济面临的风险增加.英镑兑美元尾盘回落0.85%,报1.5360美元,从周三触及的高位1.5742美元回落.

英国央行数据显示,英镑/美元重挫推动英镑贸易交权指数=GBP跌至两个月低位78.4.

交易商称,英镑/美元大跌意味着部分投资者将寻求在上述水平买入英镑,但市场的主要倾向是在英镑上扬时卖出.

周四公布的数据显示,英国9月工厂订单跌幅超预期,因全球经济放缓令海外需求以近一年来最快速度减少.这加重了对英国经济的担忧.

分析师称,如果欧元区债务危机恶化,英镑还可能跟随欧元/美元跌势,因英国与欧元区有着密不可分的贸易和银行业联系.

欧元兑英镑EURGBP=D4上扬0.1%,报0.8765英镑,低于周一触及的高位0.8795英镑.(完)

--编译 母红;审校 李军

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