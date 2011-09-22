〔美国债市〕投资级别公司债市场仍缺乏新债发行,因欧美市场情况不佳

IFR纽约9月22日电---美国投资级别公司债市场周四可谓是死水一潭,所有发行方均暂停发债,因欧洲和美国市场出现大幅下跌.

截至中午,美国IG17指数报146.75,走阔9个基点.HY16指数下跌2个点至91.5375.道琼工业平均指数下挫约425点,至10,700.

今天上午,除公债外的所有美国资产均随欧洲市场一起大幅下挫.欧元区民间部门本月录得两年来首次萎缩,且中国制造业则放缓.这些消息触发了市场下跌.

与美国联邦储备理事会(美联储,FED)的"卖短债买长债(twist operation)"相比,市场关注面更多地投在了美国联邦公开市场委员会(FOMC)有关经济成长预计仍将缓慢,并且失业率以较慢速度下滑的声明上.

美国公债收益率今天上午持续下挫.10年期公债收益率跌11个基点,报1.76%.30年期公债收益率跌18个基点至2.85%,延续周三美联储发布声明後的大跌走势.

不过,公债收益率目前所达到的水准造成了新债发售的暂时中断.企业需透过信用息差(credit spread)来弥补公债收益率下降给投资者带来的损失,而发债企业并不乐意提供这样的让步.

如果明天仍无新债供应,那麽本周发行总量仅为3.50亿美元,将会是迄今为止发债量最小的一周.(完)

--编译 洪曦;审校 李军

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