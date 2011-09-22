〔欧元债市〕德债收益率创新低,因美联储警告经济风险及投资者避险

* 德债收益率触及历史低点,因美联储发布悲观展望
* 投资者涌入安全资产避险进一步推低德债收益率
* 希腊尚未得到下一笔救助资金
路透伦敦9月22日电---德债收益率周四跌至历史低位,昨日美国联邦储备理事会(美联储,FED)称美国经济存在严重风险,并试图通过重新均衡投资组合来提振经济.
美联储所发出的悲观展望,以及中国和欧元区疲弱数据造成全球股市大跌逾4%,因投资者寻求利用德国公债避险.此刻欧元区债务危机威胁仍在.
希腊尚未得到下一步救助贷款,若失去这笔资金,该国现金料将在几周内耗尽.希腊工人周四举行24小时罢工,抗议政府试图力保金援而加大力度开展撙节措施.罢工迫使运输系统瘫痪.
"美联储对美国经济看法颇为悲观...很明显这打击了投资者,并造成资产涌入德债."RIA Capital Markets策略师Nick Stamenkovic称.
德国10年期公债收益率DE10YT=TWEB盘後交易中跌9个基点,报1.68%,稍早时曾一度触及1.649%的历史低位.
30年期德债收益率DE30YT=TWEB下跌12.7个基点,报2.496%.
美联储周三称将出售4,000亿美元短期公债,并购买相同规模的较长期公债後,30年期公债收益率大幅下跌.
分析师怀疑在使用两轮量化宽松政策之後,"卖短债买长债"的操作料对美国经济作用不大.
12月德债期货FGBLc1结算价涨76个跳动点,报138.56,日内曾触及纪录高位139.07.分析师表示,难以预料避险买盘将会把德债收益率压低到何种水平.
意大利10年期公债收益率IT10YT=TWEB较可比德债利差变动不大,稍早时曾回到400个基点上方.交易员对路透称,欧洲央行(ECB)周四再次买入意大利公债.
意大利10年期公债收益率盘後下跌9.3个基点,报5.66%.但仍接近6%的水平.西班牙10年期公债收益率下挫10.4个基点至5.3%.(完)
--编译 洪曦;审校 李军
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