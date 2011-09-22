〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收低,美联储警告经济风险令投资者担忧

路透芝加哥9月22日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收低,因周三美国联邦储备理事会(FED,美联储)警告经济进一步下滑,引发全球股市和商品抛售潮.

美联储周三表示"经济前景的下滑风险很大".

美国农业部称,上周出口销售598,100吨美国玉米,符合市场预期的55-80万吨.报告显示,中国买入122,800吨.

Commodity Weather Group(CWG)周三下调2011年美国玉米亩产预估至147.3蒲式耳,产量预估为123.70亿蒲式耳.

下一作物年中国玉米进口可能至少为今年的四倍,以供应动物饲料行业和对抗食品价格上涨,但是谷物购买量取决于国储小麦的供应量.

Korea Feed Association(KFA)通过标购和私下交易买入11万吨玉米,用于生产饲料.

隔夜Globex交易中,12月合约跌破100日移动均线切入位6.85-1/4美元,下一关键支撑位在200日移动均线切入位6.40-1/4美元.9日相对强弱指标为18,处于超卖区间.

12月玉米期货CZ1跌35-3/4美分,收报6.50美元.

今日CBOT玉米期货的预估成交量为327,763口.(完)

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