〔金属期市〕LME期铜跌至一年低位,受全球经济成长忧虑和美元上涨打击

* 期铜今年陷于熊市区域

* 工业金属均录得2011年低位

* 美元上涨限制市场人气

* 市场关注:周五将公布的一周上海金属库存数据

路透纽约/伦敦9月22日电---期铜周四跌至8,000美元心理位之下的一年低点,因美元上涨,中国数据走弱以及美国经济前景黯淡打压需求预期.

期铜录得7.5%的跌幅,为2008年10月30日迄今最高单日跌幅,并将市场拖入熊市区域.

基本金属全线下挫.三个月期铝CMAL3和三个月期锌CMZN3各自下跌4%.三个月期铅CMPB3跌逾5%.期镍CMNI3重挫逾7%.期锡CMSN3以9%的幅度领跌.

美国联邦储备理事会(美联储, FED)在周三的声明中称,美国经济面临"严重下行风险",这引发市场下跌.而有关中国和欧洲制造业缩减的消息则令跌势延续.投资者削减风险敞口,并买入美元避险.

"现在是熊市.唯一可做的事情就是离场并观望,还要明白,这一切需要一定时间才会过去,"独立投资者Dennis Gartman说.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3大跌626美元,收报7,674美元,为2010年9月15日迄今最低水平.自2月触及每吨10,190美元的纪录高位後,期铜已大跌了25%左右.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜合约HGZ1也跌破每磅3.50美元的心理支撑位,最终下跌27.55美分,或7.3%,结算价报每磅3.4885美元.

随着跌幅扩大,成交量增加.纽约市场有超过87,200口合约易手,较30日均值高70%,但仍低于8月5日的创纪录水平98,079口.

中国9月制造业数据连续第三个月萎缩,但通胀上扬,暗示该国经济成长可能不足以抵消美国和欧洲的经济放缓.这引燃了市场的焦虑情绪.

"中国PMI数据连续第三个月处于50荣枯分水岭下方,这不是好消息.贝南克在美联储公布利率决定後的讲话也给市场施加压力,"Natixis分析师Nic Brown称.

美联储周三表示,将出售4,000亿美元短期公债,并购买相同规模的较长期公债.这是其试图刺激自今年上半年以来放缓的的美国经济的最新举措.

**重大风险**

然而,美联储警告本已疲弱的美国经济面临重大风险,後者占全球铜需求约10%的比重.今年铜需求预计在1,900万吨左右.

"(基本金属)仍受到全球经济和主权债务忧虑拖累,"瑞士信贷银行私人银行在一份报告中称.

欧元区制造业萎缩只是重了市场对经济的悲观情绪.

"只要基本金属还受到关注,除非欧洲出现彻底混乱,那麽发展中市场仍是推动此间市场的主要因素.中国和其他国家有可能趁金属价格下跌的机会买入."

最新数据显示,伦敦金属交易所(LME)库存减少875吨至466,075吨.不过,该数字仍较2010年12月末的低位348,625吨高逾三分之一.

以下为1805GMT基本金属主力合约报价:

2010年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 343.45 -32.95 -8.75 444.70 -22.77

LME期铝 2225.00 -93.00 -4.01 2470.00 -9.92

LME期铜 7673.00 -627.00 -7.55 9600.00 -20.07

LME期铅 2104.00 -116.00 -5.23 2550.00 -17.49

LME期镍 18875.00 -1525.00 -7.48 24750.00 -23.74

LME期锡 19825.00 -1825.00 -8.43 26900.00 -26.30

LME期锌 2009.00 -67.00 -3.23 2454.00 -18.13

上海期铝 16980.00 -180.00 -1.05 16840.00 0.83

上海期铜 60260.00 -2680.00 -4.26 71850.00 -16.13

上海期锌 15855.00 -600.00 -3.65 19475.00 -18.59

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

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