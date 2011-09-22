〔金属期市〕LME期铜跌至一年低位,受全球经济成长忧虑和美元上涨打击

更新版 1-半导体产业：韩国SK海力士欲收购东芝记忆体晶片业务少量股权--消息
消息人士曾称，东芝的目标是从此次业务出售筹资逾2,000亿日圆(17.9亿美元)，潜在的投资者包括私募股权公司、合作伙伴西部数据 以及日本政策投资银行。
* 期铜今年陷于熊市区域
* 工业金属均录得2011年低位
* 美元上涨限制市场人气
* 市场关注:周五将公布的一周上海金属库存数据
路透纽约/伦敦9月22日电---期铜周四跌至8,000美元心理位之下的一年低点,因美元上涨,中国数据走弱以及美国经济前景黯淡打压需求预期.
期铜录得7.5%的跌幅,为2008年10月30日迄今最高单日跌幅,并将市场拖入熊市区域.
基本金属全线下挫.三个月期铝CMAL3和三个月期锌CMZN3各自下跌4%.三个月期铅CMPB3跌逾5%.期镍CMNI3重挫逾7%.期锡CMSN3以9%的幅度领跌.
美国联邦储备理事会(美联储, FED)在周三的声明中称,美国经济面临"严重下行风险",这引发市场下跌.而有关中国和欧洲制造业缩减的消息则令跌势延续.投资者削减风险敞口,并买入美元避险.
"现在是熊市.唯一可做的事情就是离场并观望,还要明白,这一切需要一定时间才会过去,"独立投资者Dennis Gartman说.
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3大跌626美元,收报7,674美元,为2010年9月15日迄今最低水平.自2月触及每吨10,190美元的纪录高位後,期铜已大跌了25%左右.
纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜合约HGZ1也跌破每磅3.50美元的心理支撑位,最终下跌27.55美分,或7.3%,结算价报每磅3.4885美元.
随着跌幅扩大,成交量增加.纽约市场有超过87,200口合约易手,较30日均值高70%,但仍低于8月5日的创纪录水平98,079口.
中国9月制造业数据连续第三个月萎缩,但通胀上扬,暗示该国经济成长可能不足以抵消美国和欧洲的经济放缓.这引燃了市场的焦虑情绪.
"中国PMI数据连续第三个月处于50荣枯分水岭下方,这不是好消息.贝南克在美联储公布利率决定後的讲话也给市场施加压力,"Natixis分析师Nic Brown称.
美联储周三表示,将出售4,000亿美元短期公债,并购买相同规模的较长期公债.这是其试图刺激自今年上半年以来放缓的的美国经济的最新举措.
**重大风险**
然而,美联储警告本已疲弱的美国经济面临重大风险,後者占全球铜需求约10%的比重.今年铜需求预计在1,900万吨左右.
"(基本金属)仍受到全球经济和主权债务忧虑拖累,"瑞士信贷银行私人银行在一份报告中称.
欧元区制造业萎缩只是重了市场对经济的悲观情绪.
"只要基本金属还受到关注,除非欧洲出现彻底混乱,那麽发展中市场仍是推动此间市场的主要因素.中国和其他国家有可能趁金属价格下跌的机会买入."
最新数据显示,伦敦金属交易所(LME)库存减少875吨至466,075吨.不过,该数字仍较2010年12月末的低位348,625吨高逾三分之一.
以下为1805GMT基本金属主力合约报价:
2010年 年初迄今
最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%
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COMEX期铜 343.45 -32.95 -8.75 444.70 -22.77
LME期铝 2225.00 -93.00 -4.01 2470.00 -9.92
LME期铜 7673.00 -627.00 -7.55 9600.00 -20.07
LME期铅 2104.00 -116.00 -5.23 2550.00 -17.49
LME期镍 18875.00 -1525.00 -7.48 24750.00 -23.74
LME期锡 19825.00 -1825.00 -8.43 26900.00 -26.30
LME期锌 2009.00 -67.00 -3.23 2454.00 -18.13
上海期铝 16980.00 -180.00 -1.05 16840.00 0.83
上海期铜 60260.00 -2680.00 -4.26 71850.00 -16.13
上海期锌 15855.00 -600.00 -3.65 19475.00 -18.59
-------------------------------------------------------------------
注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)
--编译 洪曦;审校 母红
贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]
全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]
伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]
现货金..............XAU= 现货银...............XAG=
现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]
消息人士曾称，东芝的目标是从此次业务出售筹资逾2,000亿日圆(17.9亿美元)，潜在的投资者包括私募股权公司、合作伙伴西部数据 以及日本政策投资银行。
路透北京2月7日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年2月 2/7 -- 官方外汇储备 1月 2/8 -- 中国国际收支平衡表（初步数） 2016年四季度 2/9 -- 金融机构直接投资流量数据 2016年四季度 金融机构直接投资存量数据 2016年 2/10 -- 海关统计月度初步汇总数据 1月 2/14 0930 居民消费价格指数(CPI) 1月
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7