〔纽约期市〕ICE原糖和咖啡期货回落,因投资者抛售商品

路透纽约/伦敦9月22日电---ICE原糖,阿拉比卡咖啡和可可期货周四走低,跟随原油,其他商品市场和美国股市的广泛跌势,因投资者撤出风险资产.

中国疲弱的数据引发投资者担忧全球经济将再陷衰退,昨日美联储发布低迷的经济展望.

交易商称,美元指数.DXY涨至七个月高位,加重了以美元计价的商品的压力.

交易商称,投资者关注经济忧虑,基本忽略了糖和其他软商品市场的基本面因素.

但糖价也面临基本面压力.包括法国,德国和俄罗斯等国在内的多数北半球国家有利的制糖作物产量前景令市场处于守势.

原糖期货跌至三个月低位,与其他软商品走势一致.

10月原糖期货SBV1>大跌1.16美分,或4.3%,收报每磅25.67美分.指标3月合约SBH2劲挫1.10美分,或4.2%,收报每磅24.81美分,为6月16日以来最低结算价,指标合约四个月来首次跌穿200日移动均线切入位24.98美分.

Liffe-12月白糖期货LSUZ1下挫22.30美元,或3.4%,收报每吨640.00美元.

阿拉比卡咖啡也大幅走低,跌至六周低位,巴西雷亚尔走软也加重了价格压力.另外,咖啡种植带的部分降雨也令价格承压.

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货KCc2重挫12.70美分,或5%,收报每磅2.3925美元,之前触及近月合约六周低位2.3565美元.根据汤森路透初步数据,成交放量,总成交量为逾3万口,为8月17日以来最高.

11月罗布斯塔咖啡期货LRCc2回落35美元,或1.7%,收报每吨2,026美元,表现强于其他软商品.

ICE-12月可可期货CCZ1下跌47美元,或1.7%,收报每吨2,680美元,此前一度触及每吨2,623美元的一年低位.伦敦市场12月可可期货LCCZ1收跌8英镑,报每吨1,773英镑,盘中曾触及每吨1,745美元的合约低点.(完)