〔全球金市〕美国期金录得一个月最大单日下跌,避险地位遭到质疑

* 美国期金录得8月24日以来最大单日下跌,因美元大涨

* 图表显示金价测试"颈线"

路透纽约/伦敦9月22日电---美国期金周四录得一个月最大单日下跌,其避险地位遭到质疑,美元大涨和对衰退的担忧引发全面的避险.

美国期金一度大跌近5%,最终收低逾3%,商品和股市全面遭到抛售.美元兑欧元触及八个月高位,投资者避险推动美国公债大涨.

中国制造业连续三个月下滑,暗示需求开始下降,令市场担忧.

疲软的德国数据和美联储对美国经济的悲观情绪重燃,凸显全球衰退风险.

指标12月美国期金GCZ1结算价下跌66.40美元或3.7%,报每盎司1,741.70美元,盘中低见1,723.20美元,为8月24日以来最大单日下跌.

1820GMT,现货金XAU=跌至每盎司1,741美元附近,周三收报1,781.29美元.盘中触及一个月低位1,721.34美元.

"黄金从来就不能避险.两天能波动3%或5%甚至6%的品种,不能视为避险资产.避险资产应该平静而且稳定...而非波动剧烈."独立投资者Dennis Gartman称.

技术分析师称,期金距离新的支撑区域不足20美元,如果跌破可能进一步回吐今年逾20%的涨幅.

"黄金正在形成双顶形态.颈线位置在1,705.40美元...值得关注."Sarhan Capital首席执行官Adam Sarhan表示.

Analytics Research Corp总裁Hans Kashyap认为,黄金仍很有可能处于1,700-1,900美元的区间内交投.

全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust(GLD)黄金持仓量今年下降近100万盎司.9月初至今,SPDR持金量近增加不足0.5%,此前近两周连续下降.

一些人认为,黄金的基本面或技术面可能没有看起来那麽疲软,下跌的原因是价格相对较高,容易成为弥补股市和其他失败交易损失的卖出对象.

"商品可能是最大的风险资产,不过其流动性也最好,黄金更是如此."Great Pacific Wealth Management副总裁兼资产分配主管Sean McGillivray指出.

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最新价格/ 当日 当日 年初迄今

COMEX黄金期货 GCZ1 1739.90 -68.50 -3.8% 22.4%

COMEX白银期货 SIZ1 36.455 -4.014 -9.9% 17.8%

COMEX铂金期货 PLV1 1699.20 -89.00 -5.0% -4.4%

COMEX钯金期货 PAZ1 654.25 -58.60 -8.2% -18.6%

现货金 XAU= 1736.69 -44.60 -2.5% 22.3%

现货银 XAG= 36.35 -3.25 -8.1% 17.9%

现货铂金 XPT= 1692.99 -63.46 -3.6% -4.2%

现货钯金 XPD= 651.25 -35.15 -5.1% -18.5%

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)

--编译 李富强;审校 李军

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