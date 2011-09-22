〔美国股市〕道琼工业指数劲挫3.51%,Nasdaq指数急跌3.25%

路透纽约9月22日电---美国股市周四暴跌,连续第四日收低,决策者未能遏制全球经济停滞的局面令股市螺旋式下跌.
根据初步数据显示,道琼工业指数.DJI劲挫391.01点,或3.51%,报10,733.83;标准普尔500指数.SPX急跌37.20点,或3.19%,报1,129.56点.Nasdaq指数.IXIC暴跌82.52点,或3.25%,报2,455.67点.(完)
--编译 母红;审校 李军
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美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]
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