〔美国股市〕ADR大跌逾4%,受对全球经济的担忧拖累

更新版 1-半导体产业：韩国SK海力士欲收购东芝记忆体晶片业务少量股权--消息
消息人士曾称，东芝的目标是从此次业务出售筹资逾2,000亿日圆(17.9亿美元)，潜在的投资者包括私募股权公司、合作伙伴西部数据 以及日本政策投资银行。
路透纽约9月22日电---在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周四大跌逾4%,能源股和矿商股领跌,受累于对全球经济的担忧.
低迷的前景拖累油价和金属价格,压低能源股和矿商股.
拉丁美洲企业ADR跌幅居前,因其经济受益于商品价格上涨.秘鲁Compania de Minas Buenaventura S.A.(BVN.N)大跌12.42%报42.04美元.
法国石油公司道达尔(TOT.N)下滑4.33%,报41.27美元,巴西石油公司Petrobras(PBR.N)下挫6.37%,报23.07美元,中国石油天然气股份有限公司(PTR.N)下跌3.01%,报112.49美元.
必和必拓(BHP.N)下挫6.50%,报67.28美元;巴西淡水河谷(VALE.N)下跌6.67%,报23.63美元.
Canadian Natural Resources(CNQ.N)收低5.36%,报30.04美元.
纽约梅隆银行ADR指数.BKADR大跌4.09%,报109.92点,标准普尔500指数.SPX急跌3.19%.
拉丁美洲企业ADR指数.BKLA劲跌6.41%.
纽约梅隆银行的欧洲企业ADR指数.BKEUR大跌3.58%,亚洲企业ADR指数.BKAS重挫4.20%.(完)
--编译 李富强;审校 母红
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]
消息人士曾称，东芝的目标是从此次业务出售筹资逾2,000亿日圆(17.9亿美元)，潜在的投资者包括私募股权公司、合作伙伴西部数据 以及日本政策投资银行。
路透北京2月7日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年2月 2/7 -- 官方外汇储备 1月 2/8 -- 中国国际收支平衡表（初步数） 2016年四季度 2/9 -- 金融机构直接投资流量数据 2016年四季度 金融机构直接投资存量数据 2016年 2/10 -- 海关统计月度初步汇总数据 1月 2/14 0930 居民消费价格指数(CPI) 1月
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7