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亚洲 | 2011年 9月 23日 星期五 04:39 BJT

〔美国股市〕ADR大跌逾4%,受对全球经济的担忧拖累

路透纽约9月22日电---在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周四大跌逾4%,能源股和矿商股领跌,受累于对全球经济的担忧.

低迷的前景拖累油价和金属价格,压低能源股和矿商股.

拉丁美洲企业ADR跌幅居前,因其经济受益于商品价格上涨.秘鲁Compania de Minas Buenaventura S.A.(BVN.N)大跌12.42%报42.04美元.

法国石油公司道达尔(TOT.N)下滑4.33%,报41.27美元,巴西石油公司Petrobras(PBR.N)下挫6.37%,报23.07美元,中国石油天然气股份有限公司(PTR.N)下跌3.01%,报112.49美元.

必和必拓(BHP.N)下挫6.50%,报67.28美元;巴西淡水河谷(VALE.N)下跌6.67%,报23.63美元.

Canadian Natural Resources(CNQ.N)收低5.36%,报30.04美元.

纽约梅隆银行ADR指数.BKADR大跌4.09%,报109.92点,标准普尔500指数.SPX急跌3.19%.

拉丁美洲企业ADR指数.BKLA劲跌6.41%.

纽约梅隆银行的欧洲企业ADR指数.BKEUR大跌3.58%,亚洲企业ADR指数.BKAS重挫4.20%.(完)

--编译 李富强;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

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