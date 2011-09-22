〔美国债市〕机构债较可比公债利差大幅扩阔,因公债大涨

IFR纽约9月22日电---美国机构债较可比公债利差周四扩阔1.4-10个基点,收益率曲线大幅趋陡,因投资者涌入公债避险,机构债的绝对收益率跌幅不及公债.

风险市场大幅走低,促使投资者买入安全且流动性较高的美国公债,美国联邦储备理事会(FED,美联储)采取卖短债买长债操作可能给银行获利能力造成潜在影响的事实拖累金融股走低,而美股三大指数在美联储发布低迷经济评估和中国公布疲弱数据後,因担忧全球经济放缓而受到重创.

市场出现部分卖盘,因相对价格投资人在绝对收益率回落的情况下卖出机构债锁定获利,多数是较长期机构债卖盘.

另外,上周投资者预计美联储卖短债买长债操作对政府发起企业债券收益率曲线造成的影响与给公债收益率曲线造成的影响类似.基于这样的预期建立押注今日被出脱.因此,尽管机构债表现不及公债,长期机构债也承压.长期机构债利差扩阔9-10个基点.

资金流向呈两个方向,一方面,利差扩阔吸引买盘,尤其是对五年期机构债的买盘,因5/30年期公债收益率差收窄13个基点,五年期机构债相对于可比公债仍具价值.

三年期机构债利差扩阔4个基点,尽管与公债收益率曲线趋缓(3/30年期公债收益率差收窄18个基点)相关,但利差扩阔的部分原因是为房利美发售三年期新指标债作准备.房利美今日宣布将发行三年期新债,将于周五定价.

总体资金流量相当大.TRACE报告总成交金额为78.54亿美元,成交宗数为4,095.(完)

--编译 母红;审校 李军

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>