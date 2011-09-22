〔加拿大股市〕大跌并触及逾一年最低位,受衰退担忧拖累

路透多伦多9月22日电---加拿大股市多伦多S&P/TSX综合指数周四大跌近400点,触及逾一年最低位,因美联储对经济前景的悲观预期和疲软的中国数据引发对全球衰退的担忧.
"消息不应出乎预期,我们都知道全球增速正在放缓."Baskin Financial Services副总裁兼资产组合经理Barry Schwartz称.
"对经济下滑和欧洲违约的担忧拖累市场信心,这形成了自我应验预言,很可能将导致第四季出现衰退."
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收挫392.5点,或3.28%,报11,562.51点,盘中低见11,420.35点,为2010年7月以来最低.10大类股中有八类下跌.
材料股下跌6%,能源股下滑4.7%,金融股下跌2.3%.(完)
--编译 李富强;审校 母红
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