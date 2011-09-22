〔美国债市〕美国公债价格大涨,因股市重挫刺激避险买盘

* 公债录得财政部10年前放弃发行长债以来的最大两日涨幅

* 股市暴跌,提振公债的避险吸引力

* 长期公债表现出众,受助于美联储购债计划

* 美联储计划购买4,000亿美元长期公债

路透纽约9月22日电---美国30年期公债周四大涨,录得财政部10年前放弃发行长债以来的最大两日涨幅,随着对衰退的担忧重燃,投资者大举买入公债避险.

欧洲和中国公布的低迷经济数据令对全球成长放缓的担忧再度升温,助推美联储宣布将购买4,000亿美元长期公债後引发的公债涨势.

美联储发布的黯淡的经济前景评估也令投资者不安,欧元区危机,美国评等遭调降,以及越来越多迹象显示成长停滞等因素令投资者在焦虑不安中度过了整个夏天.

根据路透数据,上述忧虑引发30年期公债收益率录得2001年11月1日以来最大两日涨幅.当年10月31日,财政部宣布将停止发行长期公债.2006年再度恢复长债供应.

"公债市场出现避险买盘,"西雅图D.A. Davidson & Co的固定收益交易部副总裁Mary Ann Hurley称.

"不仅宣布了卖短债买长债操作,而且美联储下调了对经济成长的预期,这是导致股市走低的原因,且欧洲也是一个大问题."

美国三大股指.SPX .IXIC .DJI大跌逾3%,指标公债收益率触及至少60年最低.