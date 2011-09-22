日韩经济指标预测--9月23日-9月30日****

更新版 1-半导体产业：韩国SK海力士欲收购东芝记忆体晶片业务少量股权--消息
消息人士曾称，东芝的目标是从此次业务出售筹资逾2,000亿日圆(17.9亿美元)，潜在的投资者包括私募股权公司、合作伙伴西部数据 以及日本政策投资银行。
路透9月23日---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
-----------------------------------9月19日当周------------------------------
9月23日(五)
暂无重要经济数据公布.
-----------------------------------9月26日当周------------------------------
9月26日(一)
2100 韩国消费者信心指数 9月 -- 99
9月27日(二)
2100 韩国央行制造业景气判断指数 9月 -- 80
9月28日(三)
2300 韩国经常帐(亿美元) 8月 -- 盈馀22.4
2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 卖超4,684
外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超5,889
2350 日本零售销售(较上年同期) 8月 -0.6% +0.7%
9月29日(四)
2300 韩国工业生产(较前月) 8月 -- -0.4%
(较上年同期) -- +3.8%
服务业产出(较前月) -- +0.4%
2315 日本制造业采购经理人指数(PMI) 9月 -- 51.9
2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 8月 -2.8% -2.1%
(较前月) -0.5% +0.7%
2330 日本全国整体消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 8月 -- +0.2%
核心CPI(较上年同期) +0.1% +0.1%
东京地区整体CPI(较上年同期) 9月 -- -0.2%
核心CPI(较上年同期) -0.1% -0.2%
2330 日本求职求才比 8月 0.65 0.64
失业率 4.7% 4.7%
2350 日本工业生产(较前月) 8月初值 1.5% +0.4%
未来一个月工业生产预估 -- +2.8%
未来两个月工业生产预估 -- -2.4%
9月30日(五)
0500 日本建筑订单(较上年同期) 8月 -- +5.7%
房屋开工(较上年同期) +3.8% +21.2%
9月30日至10月7日
-- 日本外汇储备(亿美元) 9月 -- 12,185 (完)
--编译 王兴亚;审校 张涛
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
消息人士曾称，东芝的目标是从此次业务出售筹资逾2,000亿日圆(17.9亿美元)，潜在的投资者包括私募股权公司、合作伙伴西部数据 以及日本政策投资银行。
路透北京2月7日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年2月 2/7 -- 官方外汇储备 1月 2/8 -- 中国国际收支平衡表（初步数） 2016年四季度 2/9 -- 金融机构直接投资流量数据 2016年四季度 金融机构直接投资存量数据 2016年 2/10 -- 海关统计月度初步汇总数据 1月 2/14 0930 居民消费价格指数(CPI) 1月
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7