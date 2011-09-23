〔金砖国家〕9月22日股汇市收盘纵览

路透9月23日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月22日(周四)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收跌6.32%,报880.64点.

中国股市:沪综指周四大幅收低2.8%创七周来最大单日跌幅.美联储此前警示经济面临严重风险重击全球股市,汇丰公布的9月中国PMI初值又引发投资者对国内经济放缓的担忧,令股指大跌并悉数抹去上日涨幅.分析人士预计,悲观气氛将促大盘短线继续惯性下滑.

沪综指.SSEC报2,443.057点,跌69.91点或2.78%,为8月8日以来最大单日跌幅.上一交易日该股指收扬2.7%创近一个月最大单日涨幅.沪市A股成交额约747亿元人民币.沪深300指数10月合约CIFV1尾盘报2,686.0点,跌3.12%,成交量为223,545手.[.SSCN]

香港股市:收盘大跌,受内地能源与地产类股下跌拖累,投资者对中国大陆的不同政策信号做出反应.港股交投量飙升至逾三周高点.恒生指数.SHI收跌4.85%,报17,911.95点,恒生国企指数.HSCE大跌6.31%至9,202.7点.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价跌幅收窄.汇价盘中一度触及六周来的低位,因美元指数在美联储会议结束後升至七个月来新高,且汇丰中国PMI数据欠佳,预计短期内人民币升值动能不足.不过交易员表示,尽管美元/人民币NDF大涨,隐含未来一年人民币贬值预期,但即期汇价在午盘跌幅缩减,说明投资者对後市判断仍较谨慎,市场关注焦点将是明日央行公布的中间价水准.[CNY/CN][ID:nCN1982287]

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印度股市:重挫4.1%,创逾两年来最大单日跌幅,因美国黯淡的经济前景及中国制造业成长放缓,促使投资者在全球市场出脱风险资产.指标BSE指数.BSESN收跌4.13%,或704点,报16,361.15点,创近一个月来最低收位.这也是该股指自2009年7月6日以来最大单日百分比跌幅,而且所有成分股均下跌.[.BO]

印度汇市:印度卢比创近三年来最大单日跌幅,因美国经济前景黯淡促使投资者抢购较安全货币及公债.卢比兑美元INR=D2收报49.57/58,较昨日收位下跌2.5%,且创2009年5月15日以来最低水准.[INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,387.860点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收跌9.49%,报710.06点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌1.83%,报32.0475;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.19%,报43.1500.

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巴西股市:拉美股市挫跌至两年低位,因中国、欧洲和美国的疲弱数据,增强投资者对全球经济恐将衰退的担忧.圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收盘大跌4.83%,报53,280点.[ID:nS1E78L220]

巴西汇市:巴西雷亚尔部分收复自2009年全球经济衰退以来的最大跌幅,因在全球经济成长前景恶化的情况下,巴西央行采取行动支撑本国货币.巴西央行出售27.5亿美元的货币互换合约,此举支撑了雷亚尔汇价,这显示其策略突然转向.[ID:nCT0403390]雷亚尔兑美元BRBY较周三收位跌2%,收报1.8946,创逾两年来最低收位.[ID:nS1E78L23G]

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南非股市:大跌,创六周来最大单日跌幅,因全球投资者担心全球经济可能再次陷入衰退,从而出脱风险资产.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收跌3.38%,报27,050.66点.综合指数.JALSH收跌3.16%,报30,323.04点.[ID:nL5E7KM3YR][.JALSH]

南非汇市:南非兰特兑美元短暂触及26个月低位,人们大多认为此前央行发表的声明较温和,不过兰特在两日大跌过後尾盘.南非央行发表声明後,兰特兑美元ZAR=D3触及8.34的低点,但之後回稳,1543GMT时报8.2650,较纽约周二收盘价8.30上涨0.24%.[ID:nL5E7KM3T2][.JALSH](完)