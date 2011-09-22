〔货币市场〕美联储声明对短期公债收益率的提升作用烟消云散

路透纽约9月22电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)宣布将卖出短期公债後,推动短期公债利率上升;但美联储声明的影响在周四随着全球经济动荡的新消息不断出炉而烟消云散.

同时,随着欧洲领导人继续寻找解决欧元区债务危机,并维护欧洲银行体系稳定的办法,美元借贷成本继续攀升.

美联储联邦公开市场委员会(FOMC)周三表示,将卖出短期公债,并转而买入包括30年期公债在内的长期债券.随後一年期、两年期和三年期公债收益率(殖利率)在数周内首次上扬,但周四收盘前重又下跌,甚至低于联储声明出炉前的水平.

"美联储的抛售行动将为短期债券施加压力,但市场中有大量投资者在努力追求提高收益,因而能够填补联储离开後的空白."Jefferies & Co.货币市场分析师Thomas Simons指出.

有消息指中国和德国经济增长放慢,再加上FOMC对美国经济前景也发表悲观看法,令美国公债全线走升,一并消除了短期公债在此前一日遭遇的抛压.

银行业者无担保借款成本再度上升,瑞银集团(UBS.N),苏格兰皇家银行(RBS.L)和花旗集团(C.N)支付的利率上扬,此前穆迪投资服务公司下调了花旗等美资银行的信用评级,因为若再次爆发危机,美国政府救助银行业的可能性下降.

指标三个月期美元伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)周四升至0.35806%,周三报0.35556%.(完)

--编译 徐文焰;审校 吴云凌

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