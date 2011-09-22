《人民币汇率焦点》美国参议员计划10月通过针对中国汇率政策的议案

* 参议员舒默预言法案将"顺利地"得到通过

* 舒默称中国的"经济谋杀"行动未得到惩罚

* 关键条款把货币低估视为补贴

* 如果不改正低估情况,其它惩罚措施将会跟进

路透华盛顿9月22日电---美国参议院的一个跨党派小组周四预言,下月参议院将以压倒性多数通过一项针对中国汇率政策的法案.这些参议员认为中国汇率政策导致美国损失了数百万就业岗位.

"当中国等国操纵其货币汇率的时候,那不是在竞争,而是作弊,"民主党参议员布朗(Sherrod Brown)在宣布上述法案的记者会上表示.

这项议案把稍早提出的两个跨党派议案合二为一,其中一个是由民主党参议员舒默(Charles Schumer)和共和党参议员葛兰姆(Lindsey Graham)推动的,另一个是由布朗与共和党参议员斯诺(Olympia Snowe)倡议的.

舒默预计该议案将在10月初"顺利地"得到通过.届时议员们将结束休假,恢复工作.