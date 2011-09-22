《人民币汇率焦点》美国参议员计划10月通过针对中国汇率政策的议案

中国汇市：人民币早盘小幅反弹，机构尝试做多贬值压力料续缓和
路透上海2月6日 - 人民币兑美元即期 周一早盘小幅反弹，中间价则小跌。交易员指出，春节后个人购汇需求略多，而美元指数持续偏弱，部分机构节后继续尝试做多人民币，助推汇价反弹；另外离岸CNH持续高于在岸市场价逾500点，这料助力缓和在岸贬值压力。
* 参议员舒默预言法案将"顺利地"得到通过
* 舒默称中国的"经济谋杀"行动未得到惩罚
* 关键条款把货币低估视为补贴
* 如果不改正低估情况,其它惩罚措施将会跟进
路透华盛顿9月22日电---美国参议院的一个跨党派小组周四预言,下月参议院将以压倒性多数通过一项针对中国汇率政策的法案.这些参议员认为中国汇率政策导致美国损失了数百万就业岗位.
"当中国等国操纵其货币汇率的时候,那不是在竞争,而是作弊,"民主党参议员布朗(Sherrod Brown)在宣布上述法案的记者会上表示.
这项议案把稍早提出的两个跨党派议案合二为一,其中一个是由民主党参议员舒默(Charles Schumer)和共和党参议员葛兰姆(Lindsey Graham)推动的,另一个是由布朗与共和党参议员斯诺(Olympia Snowe)倡议的.
舒默预计该议案将在10月初"顺利地"得到通过.届时议员们将结束休假,恢复工作.
"各派经济学家都认为:中国非法对本国产业提供补贴,他们付给工人的工资过低,他们避开环境法规并无视全球贸易规则,"他说.
路透上海2月6日 - 人民币兑美元即期 周一早盘小幅反弹，中间价则小跌。交易员指出，春节后个人购汇需求略多，而美元指数持续偏弱，部分机构节后继续尝试做多人民币，助推汇价反弹；另外离岸CNH持续高于在岸市场价逾500点，这料助力缓和在岸贬值压力。
路透上海2月6日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(3日)的CFETS人民币汇率指数 较前周下跌0.20%至94.03，较2014年底则仍下跌5.97%。因中国春节假期，工作日只是上周五一天。
路透上海2月6日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价 周一预计会开在6.8665元附近，较上日贬值约109点。