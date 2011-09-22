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亚洲 | 2011年 9月 23日 星期五 07:00 BJT

〔东京汇市〕美元与日圆盘初飙升,投资者恐慌性抛售风险较高货币

2236GMT---美元和日圆周五在亚洲交易时段盘初飙升,此前投资者在海外市场放弃商品货币与新兴市场货币,争相买入长期美国公债.交易员表示,一些投资者了结某些市场中的获利,以填补在其他市场遭遇的亏损;还有的投资者则乾脆收手以保存实力.

对于全球经济放缓的担心以及对决策者的能力丧失信心,是导致市场发生恐慌的原因,而市场动盪进一步令这些担忧可能成为现实.

所有目光聚焦在20国集团(G20)/世界银行/国际货币基金组织(IMF)会议上,以寻找各方切实联手行动的迹象.正如一位交易商所言:"这次可不是一份公报就能搞定的."

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