〔东京汇市〕美元与日圆盘初飙升,投资者恐慌性抛售风险较高货币

2236GMT---美元和日圆周五在亚洲交易时段盘初飙升,此前投资者在海外市场放弃商品货币与新兴市场货币,争相买入长期美国公债.交易员表示,一些投资者了结某些市场中的获利,以填补在其他市场遭遇的亏损;还有的投资者则乾脆收手以保存实力.