〔纽约汇市〕美元走强,全球经济前景低迷提振美元避险吸引力(更新版)

(新增文末表格)

* 欧元兑美元触及八个月低位,跌穿关键水准

* 欧元前景料将疲软,可能测试2010年低位

* 澳元和新西兰元大幅走低

路透纽约9月22日电---美元周四普涨,录得逾一个月来表现最佳的一日,欧元重挫至八个月低位,因对全球经济的忧虑与日俱增,促使投资者寻求避险和流动性.

美国联邦储备理事会(FED,美联储)周三发布的低迷经济前景评估,加之中德两国经济放缓的新迹象,促使投资者撤出股市和其他对成长的押注,买入诸如美国公债等以美元计价的资产.

市场不安也导致商品货币大幅走软.诸如澳元,加元等商品货币和墨西哥比索等新兴市场货币通常在全球经济扩张时表现良好.

"我认为美元的前景与市场一样无常.目前,投资者将美元视为避险工具,因日本和欧洲正在经历政治危机,而中国的成长有所放缓,"康涅狄格州Foxhall Capital Management的首席执行长兼董事长Paul Dietrich表示.

Dietrich管理着近10亿美元的资产,他将其组合中60%的资金买入短期美国公债,以对冲市场的不确定性和全球经济放缓.

ICE美元指数.DXY攀升至78.400,上扬1.4%,为8月初以来最大单日涨幅.

欧元走软,受累于希腊能否获得下批贷款的持续不确定性,这批贷款对希腊避免违约至关重要.

欧元跌穿去年6月低位至今年5月高位升势的50%回撤位,触及日低1.3384美元,此为1月20日以来最低,暗示欧元将进一步走低.

纽约汇市尾盘,欧元兑美元在电子交易平台EBSEUR=EBS回落0.7%,报1.34710美元.

欧元/美元隐含波动性EUR1MO=升至至少两年半高位18.0%.

巴克莱资本下修对欧元/美元短期目标的预期,预计欧元/美元一个月内将跌至1.33美元,三个月内将跌至1.25美元.

"希腊债务危机的短期威胁增加,欧元区其他国家面临的压力加重,令债市和股市均承压,"巴克莱资本驻伦敦的外汇研究部主管Paul Robinson称.

美联储周三表示,将增加较长期公债在其资产负债表中所占的比重,以提振经济.美联储的计划被称作卖短债买长债操作,旨在打压长期利率.

美联储警告称经济面临"巨大的"风险,引发避险情绪.

美联储上述计划的一个重要的,对美元有利的副产品是短期利率上扬.美联储保持目前的货币供应不变也支持美元.

与全球经济成长相关联的货币走软,新西兰元NZD=D4跌至5月17日以来最低;澳元AUD=D4挫至3月17日以来最低.

同时,欧元区9月消费者信心大幅回落.

数据显示,德法两国商业活动放缓,这令经济前景更加低迷.

美元兑日圆JPY=EBS回落0.3%,报76.220日圆.日圆距离上月触及的75.94日圆纪录高位不远,投资者对日本央行入市干预以遏制日圆强势保持高度警惕.

今日 上日 当日 今年以来 2010年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3460 1.3564 -0.77 +0.62 1.3377

美元/日圆 JPY= 76.27 76.43 -0.21 -6.01 81.15

欧元/日圆 EURJPY= 102.63 103.68 -1.01 -5.52 108.63

美元/瑞郎 CHF= 0.9082 0.9002 +0.89 -2.71 0.9335

英镑/美元 GBP= 1.5336 1.5491 -1.00 -1.69 1.5599

美元/加元 CAD= 1.0280 1.0075 +2.03 +3.14 0.9967

澳元/美元 AUD= 0.9725 1.0036 -3.10 -4.68 1.0203

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2224 1.2214 +0.08 -2.11 1.2488

欧元/英镑 EURGBP= 0.8775 0.8754 +0.24 +2.37 0.8572

新西兰元/美元 NZD= 0.7792 0.8009 -2.71 +0.01 0.7791

美元/挪威克朗 NOK= 5.8481 5.7381 +1.92 +0.45 5.8218

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.8785 7.7780 +1.29 +1.14 7.7895

美元/瑞典克朗 SEK= 6.8900 6.7675 +1.81 +2.69 6.7098

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.2893 9.1868 +1.12 +3.43 8.9809

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 母红;审校 李军

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