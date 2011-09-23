《美债周五展望》现在是中国抛售美国公债套现的好时机

* 公债价格位于历史高位,是套现的好时机

* 美联储的购债新计划确保其他投资者不受中国抛债的冲击

* 美元走软将扶助美国经济,亦有益于抑制中国通胀

路透纽约9月22日电---美国公债市场周四大涨,同时还伴随着针对中国操纵汇率施以惩罚的议案在美国参议院获得两党支持的消息,但是围绕中国这个美国最大债主可能报复的惯有疑虑已经消散.

目前指标10年期公债US10YT=RR收益率(殖利率)远低于2%,30年期公债US30YT=RR收益率不到3%,而且美国联邦储备理事会(美联储,FED)又宣布将启动新的购债计划,对中国而言,现在或许是缩减美债头寸前所未有的好时机,从美国的角度看的确如此.

"中国的最佳策略就是抛售美债,我希望他们尽快动手,"华盛顿智库彼得森国际经济研究所研究员Joseph Gagnon说道,他曾在财政部和美联储就职过.

一项由八名参议员提出的议案意在促使美国商务部将汇率低估视为美国贸易法规定下的一种补贴手段.若议案立法,则美国企业可以依此对中国商品逐一寻求徵收反倾销税.

美联储周三公布新的计划,将出售4,000亿美元的短期公债,并用回笼资金购买较长期券种,包括未来几个月将标售的30年期新债中很大的一部分.

"如果中国撤资,任由美元下跌并停止购买公债,那麽美联储就会进场,"Gagnon称,"我们会获得巨大的刺激,因为出口会兴盛而且利率仍低."

对中国来说,进口价格上涨有助于抑制通胀,Gagnon补充道.