〔投行观点〕高盛维持2012年布兰特原油价格展望,下调WTI三个月预估

路透9月22日电---高盛维持对2012年布兰特原油期货价格的展望,同时下调美国指标原油期货--西德克萨斯中质油(WTI)的三个月价格预估,称原油市场继续面临经济前景趋疲而当前基本面强劲的两难局面.

美国能源部一周石油现状报告提供的最新数据显示,原油库存减少730万桶.这似乎表明,尽管原油价格仍然承压,但买需已经开始摆脱爱琳和Lee这两次飓风的影响而恢复.

高盛在客户报告中提到,"预计在没有战略石油储备(SPR)释出的情况下,美国原油库存下降将导致全球油市趋紧,进一步推高原油价格."

高盛称,较高的产能利用率及新增运输能力应会使夏季库欣库存下滑,但迄今为止并没有使WTI与布兰特原油的价差缩窄.

高盛稍早将WTI三个月价格预估从每桶115.00美元下调至97.50美元,与布兰特原油的价差为每桶22.50美元,称未来几个月中WTI与布兰特原油的价差可能依然宽阔.

高盛表示,"不过我们仍预计,在未来几个月中运力将十分充沛,足以打破目前美国WTI所面临的运输瓶颈,中长期内将有效地大大缩窄布兰特原油与WTI价差."

高盛维持2012年布兰特原油价格预估在每桶130美元,该机构称,尽管美国原油需求反弹,但国内原油买需将和一年中多数时间一样,依然疲软.

该机构称,美国原油需求处在较高水平,而原油进口量较低,导致原油库存的大幅下降.(完)