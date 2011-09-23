〔日本经济〕日本警告干预汇市,日圆升值加剧日本央行放宽政策的压力

路透华盛顿9月22日电---日本周四重申,其准备干预汇市以遏制日圆过度升值.在欧债危机和对全球经济衰退的忧虑驱动下,日圆最近上涨,对此日本财务大臣表示担忧.

日本央行总裁白川方明让市场对进一步放宽货币政策仍抱有希望,称他将仔细考量,全球经济下滑加剧日本经济复苏前景面临的风险,是否足以需要其采取行动.

"日圆汇率依然处在较高水准,主要受外部因素影响.但这或许会拖累日本经济,"日本财务大臣安住淳周四对记者表示.

"我们一直在说,要对偏离经济基本面的日圆投机性过度升值采取果断举措."

日圆持续升值以及全球股市暴跌加剧了日本央行进一步放宽政策的压力,但日本央行认为,8月提高资产购买计划提前释放了经济成长面临的风险.

但许多分析师仍预计,日本央行下月将再次放宽货币政策,其最近的行动主要受日圆骤升以及股市下跌引起.

白川方明坚持其观点,认为日本经济在稳步复苏,产出和出口均回到地震前水平,且震灾导致的供应链受损情况也在恢复.

但他表示,全球经济前景面临的不确定性可能影响日本经济,因其削弱了对日本出口的需求.

"日本经济前景面临的风险,受全球经济形势影响.我们制定货币政策时已将这一因素考虑在内.我们将密切关注(全球经济形势)对日本经济前景的影响,"他说.(完)