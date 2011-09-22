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亚洲 | 2011年 9月 23日 星期五 07:50 BJT

〔离岸人民币〕首钢集团准备在香港发行离岸人民币债券--IFR

路透9月23日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国首钢集团已经委托中银国际、星展银行和摩根大通牵头在下周一(9月26日)起举办投资者会议，准备在香港发行离岸人民币债券。

借款方是首钢在海外的子公司首钢控股（香港）。投资者会议9月26日当天在香港举办，次日在新加坡举行。(完)

浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com/info)

--整理 黄凯; 审校 张喜良

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