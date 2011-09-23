俄罗斯称金砖国家不可能联手援助欧元区

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿9月22日电---俄罗斯副财长Sergei Storchak周四称，金砖国家眼下不可能、也没必要联手扶助陷入危机的欧元区。
Storchak在国际货币基金组织（IMF）和世界银行秋季会议间隙的记者会上称：“这不可能，我坚信这点。”
“我们的国家程序不允许这麽做。我
们没有这样的机制，俄罗斯没有，中国没有，印度也没有。我们各自的决策方式不同，不可能把资金联合起来。”
他并表示，现在也没有联手行动的必要。他问道：“以什麽名义？为了什麽？我认为没必要。”
但他补充道，金砖国家成员国很可能单独向特定国家提供帮助。金砖国家包括巴西、俄罗斯、印度、中国和南非。
巴西本月稍早称，该国政府将提议联合其它大型新兴经济体，向IMF提供资金，帮助缓解欧元区债务危机。
Storchak称，金砖国家财长本周四会晤时，未讨论该提议，这不在会议议程内。（完）
--编译：黎黎 发稿：朱淑珍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。