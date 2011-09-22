〔标题新闻〕9月21日止当周美联储资产负债表规模缩至2.841万亿美元,前一周为2.847万亿

美国债市：公债发行日程表
标售日 发行种类 宣布日 结算日 02/07/2017 四周期国库券 02/06/2017 02/09/2017 02/07/2017 三年期公债 02/01/2017 02/15/2017 02/08/2017 10年期公债 02/01/2017 02/15/2017 02/09/2017 30年期公债 02/01/2017 02/15/2017
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路透纽约2月6日 - 美国中短期公债收益率周一触及至少13日以来最低，因欧洲政治不确定性加剧，美国总统特朗普承诺的刺激经济增长政策缺少细节。
路透华盛顿2月6日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)对银行贷款经理进行的季度调查周一显示，去年第四季银行对企业贷款标准基本上维持不变，而企业贷款条款则略为放松。