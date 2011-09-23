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市场报道 | 2011年 9月 23日 星期五 08:35 BJT

〔欧洲个股〕瑞银数位银行家称,该行投资银行部门将裁员至多10%

路透伦敦9月22日电---瑞银集团UBSN.VX数位银行家表示,该行将缩编其投资银行部门,裁减该部门工作岗位5%至10%.

裁员将影响到现有员工以及空缺职位,这些职位将不再招聘.

瑞银拒绝就此事置评.

此次裁员是瑞银8月份宣布的共计3,500人的裁员计划的一部分,与流氓交易员违规交易而损失23亿美元的事件没有直接关系.(完)

--编译 王兴亚;审校 吴云凌

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