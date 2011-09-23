〔欧洲个股〕瑞银数位银行家称,该行投资银行部门将裁员至多10%

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦9月22日电---瑞银集团UBSN.VX数位银行家表示,该行将缩编其投资银行部门,裁减该部门工作岗位5%至10%.
裁员将影响到现有员工以及空缺职位,这些职位将不再招聘.
瑞银拒绝就此事置评.
此次裁员是瑞银8月份宣布的共计3,500人的裁员计划的一部分,与流氓交易员违规交易而损失23亿美元的事件没有直接关系.(完)
--编译 王兴亚;审校 吴云凌
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选