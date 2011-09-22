《中国报摘》--中国证券报9月23日

* 头版头条:

--消息人士透露,在券商自查结束後,券商直投业务可能将再遭新限制."直投+保荐"模式投资的项目,锁定期及投行持续督导期均可能延长一年.

* 其他:

--央行货币政策委员会委员周其仁表示,目前情况下,国内货币政策短期内不会放松.如果全球经济真的二次探底,中国刺激政策空间要远比欧美等国要大.

--深交所理事长陈东征表示,该所将努力在小额再融资、并购重组、直接退市机制等方面进行创新.

--中色股份(000758.SZ)与伊朗胡泽斯坦铝业公司签署EPC总承包合同,建设一个年产17.5万吨电解铝厂,合同总价59.59亿元人民币.

--权威人士透露,由环保部牵头制定的火电厂烟气脱硝电价补贴政策已形成初步方案,将择机出台.初步确定,火电厂烟气脱硝电价补贴为1分/度.

--冀中能源(000937.SZ)拟以17.45亿元向控股股东收购其持有的冀中能源集团矿业公司80%股权.

--华映科技(000536.SZ)拟投资1亿元参与设立一家私募股权投资基金,该基金总规模为20亿元.

--银河资源(GXY.AX)宣布,其在江苏连云港投资的年产1.7万吨电池级碳酸锂工厂明年投产.

--国家电网公司发展策划部副主任吕健预计,2015年全社会用电量将达6.3万亿千瓦时,十二五期间年均增长率分别为8.6%.

--华电国际(600027.SS)斥资16.9亿元收购四川水电资产.(完)

--整理 林琦; 审校 黄凯