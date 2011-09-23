国际奥委会主席罗格称中国再办奥运会至少要等20年

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京9月22日电---国际奥委会（IOC）主席罗格周四对新华社表示，中国若想再次举办奥运会，至少要等20年，让各个国家都有举办机会。
2008年北京成功举办第29届夏季奥运会，为中国首次举办夏季奥运会。
罗格称，包括上海和广州在内，中国不少城市都有能力举办奥运会，但中国再办奥运会起码要等上20年，甚至更久。
他说：“奥运会属于全人类，国际奥委会希望全世界每个角落都有机会享受举办这一盛事的荣耀。”
去年广州亚运会和上海世博会成功举办，大手笔投资建设新场馆和基础设施，证明了中国举办大型活动的能力。（完）
--编译：黎黎 发稿：张家伟
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。