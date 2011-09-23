〔韩国股市〕开盘跌3.6%,受衰退忧虑拖累

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透首尔9月23日电---韩国股市周五开盘大幅下挫,受欧债问题及美国和中国经济前景日益黯淡的影响,市场对全球经济停滞的忧虑进一步加深.
炼油和造船类股领跌,韩国最大炼油商SK Innovation (096770.KS)和全球最大造船商--韩国现代重工(009540.KS)分别重挫6.3%和7.1%.
0003GMT时,韩国股市综合股价指数(KOSPI).KS11下滑3.43%至1,738.86点.(完)
--编译 兰秀娟;审校 张涛
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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