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市场报道 | 2011年 9月 23日 星期五 08:20 BJT

〔韩国股市〕开盘跌3.6%,受衰退忧虑拖累

路透首尔9月23日电---韩国股市周五开盘大幅下挫,受欧债问题及美国和中国经济前景日益黯淡的影响,市场对全球经济停滞的忧虑进一步加深.

炼油和造船类股领跌,韩国最大炼油商SK Innovation (096770.KS)和全球最大造船商--韩国现代重工(009540.KS)分别重挫6.3%和7.1%.

0003GMT时,韩国股市综合股价指数(KOSPI).KS11下滑3.43%至1,738.86点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张涛

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