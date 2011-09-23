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亚洲 | 2011年 9月 23日 星期五 08:10 BJT

《中国报摘》--金融时报9月23日

* 头版头条:

--中国将优先在泛珠三角区域九省(区)安排社会信用体系建设有关试点工作,逐步统一区域内行业信用评价标准,最终实现评价结果区域内互认,构建区域信用约束制度.

* 其他:

--农业部消息称,截至9月21日,全国秋粮已收获2.47亿亩,完成种植面积的21.3%今年全国秋粮丰收已成定局.(完)

--整理 李文科; 审校 黄凯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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