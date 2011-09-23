版本:
中国
市场报道 | 2011年 9月 23日 星期五 08:36 BJT

〔亚洲汇市〕欧元上扬,有报导称G20将发表紧急声明

路透新加坡9月23日电---欧元周五上扬,此前日本时事新闻社报导称,20国集团(G20)的官员将确认为防止欧元区债务危机恶化而进行国际合作的决心,而且正在起草一份紧急声明.

日本时事新闻社援引一位未具名的消息人士称,G20财长和央行行长准备在华盛顿会晤後将发表一份紧急声明.

欧元EUR=攀升0.7%至1.3561美元.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张涛

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐