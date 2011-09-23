〔亚洲汇市〕欧元上扬,有报导称G20将发表紧急声明

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透新加坡9月23日电---欧元周五上扬,此前日本时事新闻社报导称,20国集团(G20)的官员将确认为防止欧元区债务危机恶化而进行国际合作的决心,而且正在起草一份紧急声明.
日本时事新闻社援引一位未具名的消息人士称,G20财长和央行行长准备在华盛顿会晤後将发表一份紧急声明.
欧元EUR=攀升0.7%至1.3561美元.(完)
--编译 兰秀娟;审校 张涛
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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