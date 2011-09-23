〔中国个股〕中色股份与伊朗胡泽斯坦铝业签近60亿元合同,承建电解铝厂

路透上海9月23日电---中国有色金属建设股份有限公司(000758.SZ)周五公告称,与伊朗胡泽斯坦铝业公司签署EPC总承包合同,建设一个年产17.5万吨电解铝厂,合同总价59.59亿元人民币.

公告并指出,在伊朗胡泽斯坦铝业公司与中国的银行签署融资协议,并向公司开出信用证後,双方书面确认合同方能生效,因此合同能否生效有不确定性.

合同将从生效之日起42个月内完成,对该公司本年度业绩没有影响,若项目启动对公司未来年度业绩有一定影响.

中色股份并提示,海外工程承包项目受到所在国政治形势、经济周期影响,合同的顺利执行尚有风险;同时,合同以人民币结算,国内设备材料价格上涨可能导致项目毛利率的降低进而影响项目收益.

伊朗胡泽斯坦铝业公司主营业务为电解铝产品供应及贸易,是伊朗穷人基金会和伊朗工矿发展和革新组织合资成立的公司,其中,伊朗穷人基金会占60%股份.

中色股份周四收报24.91元,一个月来累计下跌13.80%.(完)

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