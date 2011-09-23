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中国市场报道 | 2011年 9月 23日 星期五 09:31 BJT

〔中国股市〕沪综指开盘跌1.3%至逾14个月新低,受欧美市场续挫拖累

路透北京9月23日电---中国股市沪综指周五开盘下跌1.3%,至逾14个月盘中新低.隔夜欧美市场持续重挫,显示市场对未来全球经济前景的担忧情绪难消,悲观气氛进一步传导至国内市场,打击投资者信心.

沪综指.SSEC开盘报2,411.833点,跌31.224点,或1.28%;昨日该指数大幅收低2.78%,创七周来最大单日跌幅.

美国股市周四重挫并连跌四日,因政策制定者未能遏制全球经济停滞令市场盘旋下挫.市场放量重挫显示,由于担心蒙受更大损失,投资者纷纷出逃.道琼工业指数劲挫3.51%;Nasdaq指数大跌3.25%;欧洲股市亦录得26个月最低收盘位,泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收跌4.7%.[.NCN][.EUCN](完)

--发稿 康熙泽; 审校 张喜良

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