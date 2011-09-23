〔中国股市〕沪综指开盘跌1.3%至逾14个月新低,受欧美市场续挫拖累

中国股市：沪深300指数期货主力6月合约早盘一度跌停，疑遭“乌龙指”
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
路透北京9月23日电---中国股市沪综指周五开盘下跌1.3%,至逾14个月盘中新低.隔夜欧美市场持续重挫,显示市场对未来全球经济前景的担忧情绪难消,悲观气氛进一步传导至国内市场,打击投资者信心.
沪综指.SSEC开盘报2,411.833点,跌31.224点,或1.28%;昨日该指数大幅收低2.78%,创七周来最大单日跌幅.
美国股市周四重挫并连跌四日,因政策制定者未能遏制全球经济停滞令市场盘旋下挫.市场放量重挫显示,由于担心蒙受更大损失,投资者纷纷出逃.道琼工业指数劲挫3.51%;Nasdaq指数大跌3.25%;欧洲股市亦录得26个月最低收盘位,泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收跌4.7%.[.NCN][.EUCN](完)
--发稿 康熙泽; 审校 张喜良
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
路透上海4月13日 - 中国股市沪综指周三早盘收升逾2%，并创三个月盘中新高。分析师指出，中国贸易数据转暖，经济向好发展继续得到验证，以及受海外大宗商品价格上升带动，国内钢铁、煤炭等大宗商品股票纷纷上扬，再加上券商等非银金融股的反弹，大盘早盘出现放量跳涨。
路透上海3月8日 - 中国股市沪综指周二早盘下跌逾2%。分析师指出，大盘在连涨五天后，上升动能减弱，获利回吐压力加大，投资者操作策略趋同，使得大盘早市迅速回调。