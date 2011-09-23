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市场报道 | 2011年 9月 23日 星期五 08:39 BJT

〔韩国汇市〕韩元/美元在当局干预市场後短暂反弹

路透首尔9月23日电---韩元/美元周五盘初短暂上升,因交易员怀疑在政府和央行发出口头警告後,当局大举抛售美元.

韩元/美元KRW=KRW=KFTC在0025GMT时报1,183.0韩元,徘徊在一年低点附近.

韩元开盘报1,195.0,此後一度反弹至1,150.0.(完)

--编译 徐文焰;审校 张若琪

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