《中国股市盘前看点》--9月23日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--美国经济周期研究所(ECRI)9月16日当周领先指标.

--世界银行和国际货币基金组织(IMF)2011年会(至9月25日)

--20国集团(G20)财政与发展部长会议(至9月24日)

**宏观经济及政策面**

--央行货币政策委员会委员周其仁强调,国内货币政策短期内不会放松.如果全球经济真的二次探底,中国刺激政策空间要远比欧美国家要大.[ID:nCN1983461]

--证券时报报导,超过100亿元人民币的社保资金获批于上周划拨到社保账户中,并将择机投资于股票市场.[ID:nCN1983577]

--深交所理事长陈东征表示,该所将努力在小额再融资、并购重组、直接退市机制等方面进行创新.

**重点行业和公司**

--国家电网公司发展策划部副主任吕健预计,2015年全社会用电量将达6.3万亿千瓦时,十二五期间年均增长率分别为8.6%.

--绿城中国(3900.HK)执行副总主席兼CEO寿柏年表示,公司计划用两至三年的时间,将净资本负债率由目前的163%降至100%内.[ID:nCN8489520]

--中色股份(000758.SZ)与伊朗胡泽斯坦铝业公司签署EPC总承包合同,建设一个年产17.5万吨电解铝厂,合同总价59.59亿元.[ID:nCN1983567]

--宏达股份(600331.SS)已与坦方签署一项价值30亿美元的合同,以开发当地的煤炭和铁矿石资源.[ID:nCN1982299]

--华电国际(600027.SS)斥资16.9亿元收购四川水电资产.

**海外动向**

--美国股市周四重挫并连跌四日,因政策制定者未能遏制全球经济停滞令市场盘旋下挫.市场放量重挫显示,由于担心蒙受更大损失,投资者纷纷出逃.道琼工业指数劲挫391.01点,或3.51%,报10,733.83.[.NCN]

**关键点位**

--沪综指.SSEC考验前期低点2,437点.(完)