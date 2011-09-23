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宏观经济 | 2011年 9月 23日 星期五 08:51 BJT

《美国重要政经日程》--9月23日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1400 - 美国石油协会(API)公布月度统计报告.

1430 - 美国经济周期研究所(ECRI)9月16日当周领先指标.

-- - 世界银行和国际货币基金组织(IMF)半年度会议.

-- - 国际金融协会(IIF)在华盛顿召开会议.

-- - 布雷顿森林委员会于华盛顿举办活动.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王兴亚;审校 艾茂林

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