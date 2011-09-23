〔美国个股〕联邦快递调降全年财测,股价一度重挫11%(更新版)

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路透9月22日电---全球第二大包裹递送公司--美国联邦快递(FedEx)(FDX.N)调降全年获利展望,称由于燃料价格高昂且全球经济疲弱.该公司股价因此一度下挫11%至两年低点.

公司执行长Fred Smith称,他认为经济形势短期内不会有明显改善,不过他预期美国也不会再次滑入衰退.

"我们预计经济增长迟滞的状况将会持续,在很大程度上是由于市场不太相信欧美决策者会有效应对当前的经济挑战."Smith在有关季度财报的电话会议上说到.

公司管理层在会上表示,消费者信心下滑仍是经济增长,进而促进公司业务发展的最大拖累.消费者信心不足已迫使全球企业压缩成本并减少库存.

联邦快递股价周四收盘大跌8.2%至66.58美元,创下约两年半以来最大单日跌幅,且远低于7月触及的年内高位98.66美元.

"股价表现明白地告诉我,市场并不相信联邦快递能达到哪怕是财测区间的低端.投资者认为情形就是那麽糟."BB&T资本市场的分析师Kevin Sterling说.

Dalton, Greiner, Hartman, Maher & Co的分析师Donald Porter认为,该股股价便宜,如果经济仅仅是经历一个缓慢增长的阶段,那麽买入该股是不错的选择.

联邦快递称,第一季获利增至4.64亿美元,每股盈馀(EPS)为1.46美元;上年同期分别为3.80亿美元和1.20美元.分析师此前平均预期EPS为1.45美元.

该公司将2012年5月止年度的EPS预估从6月估计的6.35-6.85美元,调降为6.25-6.75美元.

第一季营收增长11%至105.2亿美元,上年同期营收为94.6亿.该数字亦高于分析师平均预计的103.2亿.

联邦快递股价今年以来已下跌约30%.该公司表示,计划根据现有的回购授权,买回570万股.

道琼运输指数.DJT今年来共计下滑19%,而联合包裹(优比速,UPS)股价同期跌约14%.(完)