〔中国证券〕深交所将在小额再融资、直接退市等方面进行创新--理事长

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海9月23日电---中国深圳证券交易所理事长陈东征日前表示,该所将在小额再融资、并购重组、直接退市机制等方面进行创新,发挥中小板、创业板创新"试验田"作用.
他在地方政府企业改制上市工作经验交流会上指出,深交所将加快推进多层次资本市场发展及机制制度创新.在监管方面继续从严,以防范化解系统性风险和重大恶性事件.探索并完善适应新形势新需求的一线监管体系,加大对中小投资者的保护力度.
在上市公司规范发展方面,深交所将推动上市公司切实规范控股股东和实际控制人行为,支持上市公司的市场化并购重组,防范内幕交易.
与主板市场相对应,中小板是深圳证券交易所为了鼓励自主创新,而专门设置的中小型公司聚集板块;创业板则是给创业型企业上市融资的股票市场,所涉及企业多为高新技术企业等.(完)
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--发稿 李宏薇; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。