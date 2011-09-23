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亚洲 | 2011年 9月 23日 星期五 08:56 BJT

〔中国股市〕周四融资买入较前日增加约2.6%,中国联通交易活跃

路透北京9月23日电---据中国沪深两市证券交易所公开信息显示,周四融资买入额为

159,166万元人民币,较上交易日增加2.6%.标的证券中国联通(600050.SS)融资买入额达

13,154万元,居沪市首位.

融资及融券信用交易情况如下:

融资馀额(万元) 融资买入额(万元) 融券馀额(万元)

上海证券交易所 2,140,322 106,929 13,005

深圳证券交易所 1,315,935 52,237 14,869(完)

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--发稿 李然; 审校 杨淑祯

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