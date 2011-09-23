〔韩国金融〕韩国主权财富基金拟增持美银股权,9月28日召开会议--报导

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔9月23日电---韩国联合通讯社周五报导称,韩国主权财富基金计划增持美国银行(BAC.N)股权.
"我们打算利用(现有持股)所得股息,来购买更多美银股权,"该媒体援引韩国投资公司(KIC)首席执行官Choi Chong-suk的话称.
KIC的一名发言人表示,该公司将于9月28日就此事召开会议,但拒绝提供更多细节.
据韩国联合通讯社报导,对于穆迪下调美银评级,Choi在华盛顿对记者表示,这家美国大型银行不存在根本性的信用问题.(完)
--编译 许娜;审校 郑茵
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。