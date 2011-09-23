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亚洲 | 2011年 9月 23日 星期五 09:11 BJT

〔韩国金融〕韩国主权财富基金拟增持美银股权,9月28日召开会议--报导

路透首尔9月23日电---韩国联合通讯社周五报导称,韩国主权财富基金计划增持美国银行(BAC.N)股权.

"我们打算利用(现有持股)所得股息,来购买更多美银股权,"该媒体援引韩国投资公司(KIC)首席执行官Choi Chong-suk的话称.

KIC的一名发言人表示,该公司将于9月28日就此事召开会议,但拒绝提供更多细节.

据韩国联合通讯社报导,对于穆迪下调美银评级,Choi在华盛顿对记者表示,这家美国大型银行不存在根本性的信用问题.(完)

--编译 许娜;审校 郑茵

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