《中国报摘》--其他报纸重要消息9月23日(I)

**上海证券报**

--中国万通地产(600246.SS)与华润深国投信托共同发起设立万通核心成长股权投资基金,基金规模为3.726亿元人民币.

**人民日报**

--从农业部获悉,截至9月21日,全国秋粮已收获2.47亿亩,完成种植面积的21.3%.秋粮丰收已成定局,全年粮食总产有望迈上11,000亿斤的新台阶,实现连续八年增产,单产和总产将再创历史新高.

--中国国防部新闻发言人耿雁生周四就美国政府宣布对台军售计划表明中方严正立场.他指出,中国军队对美方这种严重干涉中国内政、损害中国主权和国家安全利益的行径,表示极大愤慨,给予强烈谴责.

**第一财经日报**

--知情人士透露,俄罗斯投资机构DST,银湖基金和云峰基金联合斥资16亿美元收购部分阿里巴巴集团员工和股东持有的股份.根据此项交易,阿里巴巴集团估值为320亿美元.

--中航商用飞机公司与德国MTU航空发动机公司已签署关于在上海组建商用航空发动机合资公司的关键条款协议.

--北京金融资产交易所一则资产转让信息表示,北京京华信托投资公司已向法院申请破产.

--继安邦资产管理公司後,光大永明资产管理公司获得监管部门筹建批准.

**21世纪经济报 道**

--平安银行周四发函,拟安排有提前变现需求的中小股东将所持平安银行股份协议转让给深发展(000001.SZ),对价为3.37元/股.

--广发银行行长利明献指出,利率市场化已具备一定条件,可先行试点.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 林琦/沈燕; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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